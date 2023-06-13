В Кривом Роге поражены промышленные предприятия

Игорь Шкапа.  
13.06.2023 09:23
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Днепропетровск, Россия, Украина


Этой ночью Россия нанесла очередной удар по объектам по территории Украины.

В частности, были поражены объекты в родном городе президента Владимира Зеленского Кривом Роге, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

Этой ночью Россия нанесла очередной удар по объектам по территории Украины. В частности, были...

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Украинская сторона же традиционно делает акцент на гибели мирных граждан, при этом обвиняя российскую сторону.

Глава Днепропетровской военно-гражданской администрации Сергей Лысак сообщает, что ПВО сбила три крылатые ракеты.

«Но есть и «прилеты». Повреждены гражданские объекты. Изуродована пятиэтажка. Предварительно, погибли трое ее жителей. 25 человек ранены, из них 19 в больнице. Горят квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 кв м. Его укрощают спасатели», – сообщил Лысак.

При этом он признал, что есть пострадавшие на частном предприятии (где обычно дислоцируется техника ВСУ).

«Еще 4 травмированных – на другой локации. Там горели здание и авто. Пожар уже был потушен. Побито и автомобильное предприятие. Загорелась грузовая техника. Пламя уже успокоили. Разрушена хозяйственная постройка. Также повреждения есть в спасательном подразделении», – пишет днепропетровский гаулейтер в своем тг-канале.

Если Лысак говорил о трех сбитых ракетах, то глава военного совета Кривого Рога Александр Вилкул дает несколько иную информацию.

«Всего ночью было шесть ракет. Всего пять мест поражения», – рассказал он.

Напомним, что ракеты украинской ПВО неоднократно, не попадая по целям, поражали жилые дома.

В Воздушных силах ВСУ в очередной раз признали, что ПВО не смогла поразить все ракеты.

«Ночью 13 июня враг нанес удар восьмью бомбардировщиками Ту-95мс из района Каспия, а также несколькими ударными дронами с южного направления. Всего выпущено 14 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и четыре БпЛА «Shahed-136/131». Под утро рашисты совершили повторную атаку из Каспийского моря тремя Ту-95мс. По предварительным данным на этот раз до Украины долетела лишь одна крылатая ракета, уничтоженная украинской ПВО!», – сообщили Воздушные силы ВСУ.

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