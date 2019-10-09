09.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Криминал, Общество, Политика, Спецслужбы, Украина
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В Кривом Роге задержали пьяницу, утверждавшего, что ему «заказали Зеленского»

В Кривом Роге сотрудники Национальной полиции в ночь на 9 октября задержали мужчину, заявившего о подготовке убийства президента Владимира Зеленского, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Кривом Роге.

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Отмечается, что о подозрительном гражданине сообщили бдительные горожане. По их словам, мужчина уверял, что ему “заказали Зеленского”.

Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он был доставлен в Металлургическое районное отделение полиции.

Напомним, в феврале 2015 года сообщалось, что правоохранители обезвредили преступную группу, которая готовили покушение на Зеленского, который в то время еще не был президентом Украины.

Кривой рог- малая родина Владимира Зеленского.

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