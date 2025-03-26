В крушении малазийского боинга Гаага «на треть» обвинила Украину – генерал СБУ

Гаагский суд отказывается обвинять Россию как государство в крушении борта MH17 над Донбассом летом 2014 года.

Об этом в интервью каналу «InterVizor» заявил бывший начальник Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Немного не так оно должно быть. И решение суда, и т.д. То решение суда, что есть в Гааге, о нём молчат, там нет прямого обвинения России. Потому что не получены [доказательства], и не организовано получение доказательств относительно организаторов преступления.

Экипаж не установлен, но установлено, что установка «Бук» прибыла с территории России. Далее нужно было создать доказательную базу таким образом, чтобы можно было выдвинуть подозрение хотя бы министру обороны или начальнику Генштаба на тот момент пану Герасимову», – вещал отставной генерал.