В крушении малазийского боинга Гаага «на треть» обвинила Украину – генерал СБУ

Вадим Москаленко.  
26.03.2025 18:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Гаагский суд отказывается обвинять Россию как государство в крушении борта MH17 над Донбассом летом 2014 года.

Об этом в интервью каналу «InterVizor» заявил бывший начальник Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Гаагский суд отказывается обвинять Россию как государство в крушении борта MH17 над Донбассом летом...

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«Немного не так оно должно быть. И решение суда, и т.д. То решение суда, что есть в Гааге, о нём молчат, там нет прямого обвинения России. Потому что не получены [доказательства], и не организовано получение доказательств относительно организаторов преступления.

Экипаж не установлен, но установлено, что установка «Бук» прибыла с территории России. Далее нужно было создать доказательную базу таким образом, чтобы можно было выдвинуть подозрение хотя бы министру обороны или начальнику Генштаба на тот момент пану Герасимову», – вещал отставной генерал.

«Когда есть обвинения высших должностных лиц, тогда можно обвинять государство. А там кого обвинять? Кого осудили? Гиркина осудили, которого и Россия уже судит. Осудили ещё одного, гражданина Украины, нашего гражданина.

А я говорю: а теперь как – на одну треть виновата Украина, поскольку гражданин Украины осуждён? Не так это должно быть», – сокрушался Вовк.

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