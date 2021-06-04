В Крым из Питера везут новые проекты застройки побережья

04.06.2021, Санкт-Петербург, Максим Карпенко

Целый ряд масштабных строек анонсировали власти Крыма, сообщая о заключении соглашений на Петербургском экономическом форуме. Наиболее резонансным рискует стать проект в Партените – наблюдатели опасаются за сохранность этого уголка Южного берега Крыма.

Глава республики Сергей Аксенов сообщил о планах по строительству аналога «Сочи парка» в Большой Ялте. Проект оценивается в 16 млрд рублей, срок реализации – до 5 лет, будет создано 1200 новых рабочих мест. Инвестором должно выступить АО «Агрокомплекс имени Н. И. Ткачёва», принадлежащее семье бывшего губернатора Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Также, по словам Аксенова, есть потенциальный инвестор на курорт под Саками. Проект не менее масштабный – на 15 миллиардов и 1500 рабочих мест.

«Саки – достаточно не южный берег, то, что сейчас активно российские инвесторы заинтересовались и будут вкладывать деньги в развитие этого региона – это очень здорово. Это один из немногих позитивов от ситуации, которая сложилась с пандемией, что теперь мы занимаемся развитием своей страны», – сказала «ПолитНавигатору» председатель Комитета по курортно-туристической и выставочной деятельности Мария Мальгина.

Впрочем, и по Сакам, и по Ялте подписаны пока что меморандумы – то есть, лишь зафиксированы намерения, а окончательных соглашений еще нет.

Зато соглашение достигнуто по строительству в поселке Оленевка коттеджных посёлков «Курорт Тарханкут», «Джангуль», «Атлеш» и «Караджа», а также спортивно-развлекательного парка «Экстрим Крым» и гостинично-ресторанного комплекса «Маяк». В совокупности проекты оцениваются в 5 млрд рублей.

Самой спорной для Крыма новостью с ПЭМФ является известие о планах по возведению комплекса многоэтажек в Партените на ЮБК. Строить его будет местная фирма «СимСтройПроект». Жилищный комплекс будет состоять из одиннадцати 16-этажных домов на окраине поселка – в районе Фрунзенского шоссе.

Партенит и без того сложная ситуация с доступом к пляжу – в прошлом году местные жители проводили митинги из-за того, что руководство военного санатория «Крым» закрыло проход к прибрежной линии якобы из-за пандемии коронавируса. Кроме того, не так давно в Партените возвели огромную многоэтажку.

«Крымские руководители поехали в Питер на форум, за наши деньги между прочим, чтобы отдать кусок земли в Партените под застройку 11 домов по 16 этажей. То есть, опять нас ждут, вместо зелени и уникальной природы, заборы, стройки и камень с пластиком. Но и это ещё не всё. Крымские чиновники полетели на форум в Питер, чтобы подписать договор с крымской фирмой, которая застроит прекрасное место. Вероятно, тут в Крыму нельзя было подписать, и для этого необходимо было лететь на форум», – комментирует оппозиционный крымский политик, бывший депутат парламента республики Александр Юрьев. «У меня много вопросов к застройщику, это уволенный прокурор из Севастополя. Откуда у прокурора, который является единственным учредителем и единственным сотрудником, 5 млрд рублей?» – замечает общественник Александр Талипов. «А это точно инвестпроекты, когда строят многоэтажки, коттеджи и прочее для обогащения очередных застройщиков, но не строят предприятия, которые бы давали рабочие места в регионе? Я правильно понимаю, что застройщик построит эти дома, продаст квартиры в этих домах, а всю инфраструктуру для этого монстра будет обеспечивать бюджет Крыма?» – рассуждает социолог Наталья Киселева.

В качестве примера комментаторы приводят итоги работы властей соседнего Краснодарского края на ПЭМФ – там обсуждают строительство нового логистического центра с созданием 15 тысяч рабочих мест до конца 2021 года, создание селекционно-генетического центра для молочного животноводства, а также возведение 4-звездочных отелей, работающих по системе «ультра всё включено».