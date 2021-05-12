Подпишись на рассылку
12.05.2021, Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Криминал, Крым, Происшествия, Россия
Просмотров:

В Крыму найден схрон с оружием и боеприпасами

Российские пограничники обнаружили в Крыму схрон с боеприпасами, который относится к 1990-м годам. Об...

Российские пограничники обнаружили в Крыму схрон с боеприпасами, который относится к 1990-м годам.

Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Крыму и Севастополю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Тайник был обнаружен во время осмотра территории ландшафтно-рекреационного парка «Лисья бухта – Эчки-Даг» под Феодосией.

В нем нашли несколько сотен боеприпасов и части огнестрельного оружия.

«Среди выявленного – части огнестрельного оружия, подвергшегося сильной коррозии, порядка четырехсот патронов различного калибра, осколочная граната Ф-1 и емкость, содержащая порох. По предварительной версии, обнаруженный схрон относится к 90-м годам прошлого столетия. Все найденные предметы переданы в правоохранительные органы для дальнейшей проверки», – говорится в сообщении.


Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что крымские полицейские обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в ущелье горы Ай-Петри в Бахчисарайском районе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть