В Крыму найден схрон с оружием и боеприпасами

12.05.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Российские пограничники обнаружили в Крыму схрон с боеприпасами, который относится к 1990-м годам.

Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Крыму и Севастополю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тайник был обнаружен во время осмотра территории ландшафтно-рекреационного парка «Лисья бухта – Эчки-Даг» под Феодосией.

В нем нашли несколько сотен боеприпасов и части огнестрельного оружия.

«Среди выявленного – части огнестрельного оружия, подвергшегося сильной коррозии, порядка четырехсот патронов различного калибра, осколочная граната Ф-1 и емкость, содержащая порох. По предварительной версии, обнаруженный схрон относится к 90-м годам прошлого столетия. Все найденные предметы переданы в правоохранительные органы для дальнейшей проверки», – говорится в сообщении.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что крымские полицейские обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в ущелье горы Ай-Петри в Бахчисарайском районе.