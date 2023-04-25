В Крым не могут довезти всех желающих на «майские»

На майские праздники турпоток в Крым составит от 120 тысяч до 150 тысяч человек.

Такой прогноз в эфире «Крым 24» сделал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Я думаю, что в целом на полуостров приедет от 120 до 150 тысяч туристов на майские праздники. В этом году ценовая политика очень гибкая у Крымского полуострова, такая преференция в пользу того, чтобы туристы приезжали именно в Крым. – Действительно, цены не поднимались фактически два сезона, и есть возможность отдохнуть по ценам 2021 года. И это хорошая новость для туристов. К сожалению, есть и не очень хорошая новость, а именно транспортная логистика. Железнодорожное сообщение, как было обещано, на майские праздники, на мой взгляд не увеличивается. Я перед эфиром посмотрел – в наличии билетов на поезда на 28-29-30 апреля в продаже практически нет. Осталось там несколько мест в дорогих вагонах, или это поезда с пересадкой в Краснодаре, очень длинный и неудобный. Во всяком случае расширения транспортного канала на майские мы не видим».

Туристы выбирают для отдыха Южный берег Крыма, где достаточно отелей с хорошей инфраструктурой.

«Поскольку мы понимаем, что купаться в море ещё никто не будет, и туристы проведут значительное время на территории отеля, то есть должны быть и бассейны подогреваемые, и детская анимация, с тем, чтобы дети и взрослые отдохнули, в том числе друг от друга», – заключил Ромашкин.

Со своей стороны министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что загрузка на начало мая в работающих отелях составляет от 40% до 70%.

«Мы понимаем, что сезон будет непростым. Но если говорить сейчас в моменте, то загрузка по многим отелям, которые выставляют адекватные ценовые предложения и обладают круглогодичной инфраструктурой, она неплохая – во многих средствах размещения забронировано от 40%, а в некоторых случаях и до 70% доходит», – уточнил Волченко.

В прошлом году Крым принял в майские праздники 333 тысячи туристов, причем 80% прибыли в Крым на автомобильном транспорте по Крымскому мосту. По железной дороге в период с 29 апреля по 10 мая проехали 80 тысяч пассажиров по направлению в Крым и обратно.