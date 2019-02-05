В Крым привезут вменяемых англосаксов
Весной этого года Крым впервые посетит делегация из Великобритании в составе 15 политиков, бизнесменов и экспертов. Они приедут на юбилейный 5-й Ялтинский международный экономический форум, который пройдет в апреле.
Об этом пишут «Известия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
В интервью газете глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул важность визита британцев «на фоне антироссийской истерии и распространения некоторыми СМИ лживой информации о жизни на полуострове».
Возглавит делегацию Билл Этридж, член Либертарианской партии – небольшой политсилы, выступающие за выход Британии из ЕС, но за сохранение членства в НАТО.
«Полуостров не должен оставаться в изоляции», – заявлял Этридж.
По вопросам разбана обращаться на [email protected]
Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.