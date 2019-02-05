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05.02.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
ЕС, Крым, Россия
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В Крым привезут вменяемых англосаксов

Весной этого года Крым впервые посетит делегация из Великобритании в составе 15 политиков, бизнесменов и экспертов. Они приедут на юбилейный 5-й Ялтинский международный экономический форум, который пройдет в апреле.

Об этом пишут «Известия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В интервью газете глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул важность визита британцев «на фоне антироссийской истерии и распространения некоторыми СМИ лживой информации о жизни на полуострове».

Возглавит делегацию Билл Этридж, член Либертарианской партии – небольшой политсилы, выступающие за выход Британии из ЕС, но за сохранение членства в НАТО.

«Полуостров не должен оставаться в изоляции», – заявлял Этридж.

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