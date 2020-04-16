В Крым продолжают завозить коронавирус

16.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму за прошедшие сутки выявлено три новых случая заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом на заседании штаба по предотвращению распространения инфекции заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Аксенова, у заболевших было небольшое количество контактов, все они определены.

«За истекшие сутки трое заболевших плюсом. Двое – это члены семьи в Раздольненском районе от мужчины, который был госпитализирован, у которого было минимальное количество контактов. И одна девочка в Симферополе. Отец приехал из Москвы. Соответственно, завозной случай был. Трое случаев, в остальном ситуация остается под контролем», – заявил Аксенов.

Вице-премьер республики Елена Романовская подчеркнула, что всего на сегодняшний день в инфекционных больницах полуострова проходят лечение 23 больных коронавирусом нового штамма.

«С учетом сегодняшних трех объявленных 37 человек в итоге с подтвержденным заболеванием COVID, выздоровели 14 человек и продолжают лечение 23 человека», – сказала Романовская.