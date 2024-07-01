В Крым внезапно хлынул поток туристов – пункты пропуска не справляются

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Время прохождения досмотра на Крымском мосту с ожиданием в очереди растянулось до 3 часов. Это гораздо дольше, чем накануне курортного сезона обещал глава Крыма Сергей Аксёнов, ссылаясь на целевой показатель работы всех служб безопасности на мосту в часы «пик» – максимально 1 час ожидания.

С утра понедельника 1 июля очередь выросла до 750-900 машин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Продолжительного перекрытия движения по «воздушной тревоге» накануне не было, и речь идет о росте пассажиропотока, традиционного для высокого курортного сезона в июле-августе.

Накануне министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что с ФКУ УПРДОР «Тамань» и ФГУП «УВО Минтранса России» обговорили возможности увеличения пропускной способности пунктов досмотра автотранспорта. Контролирующие движение службы заверили, что количество постов досмотра со стороны Краснодарского края будет увеличено, и заторы разъедутся. Но этого не произошло. По последним данным, в очереди со стороны Тамани находится 760 транспортных средств, и время ожидания не уменьшается. На подъезде к мосту уже появились палатки с раздачей пресной воды.

Туристы говорят, что ждать приходится 2,5 часа. Ситуацию осложняют автомобилисты, объезжающие очередь по правой полосе, которая свободна для передвижения экстренных служб и автомобилей ГАИ. Уже ближе к пункту досмотра, они пытаются вклинится в общий поток. Дело доходит до драк и угроз, несмотря на видеонаблюдение и дежурство патрулей через каждые 200 метров.

Не меньше ожидание в очереди на АПП «Чонгар». В сторону Крыма время ожидания превышает 5 часов. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что поручил военной полиции во взаимодействии с пограничниками увеличить число работающих окон на пунктах пропуска в Крым.

«В летний период увеличивается поток людей, которые стремятся попасть в Республику Крым через Херсонскую область. Возрастает поток как легковых, так и грузовых автомобилей. Большая часть из них пользуются пунктом пропуска «Джанкой», из-за чего там образовались большие пробки, создающие трудности для автомобилистов и замедляющие проезд АПП. В связи с этим, поручил военной полиции во взаимодействии с пограничниками увеличить число пропускных окон, чтобы люди проезжали быстрее и не стояли на жаре. Уважаемые друзья, также напоминаю, что вы можете воспользоваться ещё двумя автомобильными пунктами пропуска на пути в Крым — «Армянск» и «Перекоп». Они особенно предпочтительны для тех, кто едет в Евпаторию или Севастополь», – написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Однако и на двух других пунктах пропуска время ожидания увеличилось. Прежде «Армянск» и «Перекоп» использовали для проезда грузоперевозчики, теперь к ним прибавились автотуристы.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сегодня сообщил о 15%-ом росте туристического потока, который за первое полугодие составил 2 миллиона туристов. Из них 61% прибыл по Крымскому мосту, 31,5% – посредством железнодорожного сообщения и 7,5% – по сухопутному маршруту.

Рост турпотока в июне в сравнении с прошлым годом составил 25%. Средняя загрузка отелей и санаториев в июне превысила 54%, а крупные курортные комплексы с развитой инфраструктурой были загружены до 100%.