07.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Медицина
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В крымских магазинах запретили продавать медицинские маски и перчатки




В Крыму запретили продавать медицинские маски и средства защиты в магазинах и на улице.

Об этом на заседании штаба по противодействию коронавирусу заявил глава Росздравнадзора по Республике Крым Василий Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Климова, продавать маски разрешено только в государственной сети аптек «Крым-Фармации» с максимальной наценкой в 10%.

«Постановлением правительства принято решение о государственном операторе – корпорация «Росхимзащита», – который будет заниматься приобретением и распределением средств защиты: маски, перчатки, защитные костюмы. На территории регионов должны быть определены региональные операторы, это будет «Крым-Фармация». Маски и перчатки защитные не будут продаваться в течение трех месяцев в супермаркетах и в других магазинах – только через аптеки», – заявил Климов.

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