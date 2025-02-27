«В крымско-татарской культуре настоящий прорыв!» – беглого меджлисовца впечатлила «тонкая и гибридная» политика Путина

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Экстремисты-меджлисовцы в Крыму выпали из политической жизни, и это спровоцировало культурный ренессанс среди крымскотатарского населения полуострова.

Об этом в интервью «Суспильному» заявил новый посол Украины в Турции, ранее осуждённый за подрыв газопровода в Крыму и помилованный президентом РФ замглавы запрещенного в РФ меджлиса экстремист Нариман Джелял, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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