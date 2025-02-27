«В крымско-татарской культуре настоящий прорыв!» – беглого меджлисовца впечатлила «тонкая и гибридная» политика Путина
Экстремисты-меджлисовцы в Крыму выпали из политической жизни, и это спровоцировало культурный ренессанс среди крымскотатарского населения полуострова.
Об этом в интервью «Суспильному» заявил новый посол Украины в Турции, ранее осуждённый за подрыв газопровода в Крыму и помилованный президентом РФ замглавы запрещенного в РФ меджлиса экстремист Нариман Джелял, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия работает тонко, гибридно, якобы поддерживает, а в действительности абсолютно не позволяет какому-либо народу достигать внутренней «самостийности», внутренней «незалежности» – чувствовать себя полноценной нацией.
Есть определённые проявления – пожалуйста, там, чебуреки, танцы, маленькие островки чего-то вашего. Но в целом всё это под эгидой общероссийского или Русского мира и т.д… Мы воспитаны на традициях освободительного движения, и большинство крымских татар, несмотря на то, что они вынуждены сегодня мимикрировать под некоторые вещи из-за страха, из-за опасения за безопасность родных, они остаются крымскими татарами.
И любой внимательный исследователь, журналист увидит, насколько в Крыму сегодня просто какой-то культурный ренессанс среди крымских татар. Не имея возможностей совершать какие-то политические действия, принимать участие в политическом процессе, крымские татары сосредоточились на развитии культуры – там просто прорывы есть!
Может, в масштабах Украины они не сильно будут заметны, однако для крымских татар это действительно прорывы – в художественном искусстве, музыке, литературе и т.д. То есть именно сейчас в культурной среде крымские татары сохраняют свою идентичность», – вещал Джелял.
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