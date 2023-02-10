В крымской студии говорили о реакции общества на зверства ВСУ в отношении военнопленных РФ

Ненависть к русским и страх проигрыша толкает украинских боевиков на расправу с российскими военнопленными. Кадры расстрелов, которые гуляют по сети, не должны быть достоянием общественности – это только плодит агрессию.

Но они подпадают под сферу ответственности международных правозащитных организаций, считают эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

В эфире «Крым 24» командир казачьего штурмового батальона «Таврида» Антон Сироткин пояснил, что к звериному нечеловеческому поведению солдат ВСУ приводит гремучая смесь из ненависти, страха и наркотических средств.

«Скажем так: в них бушует ненависть и страх, – отметил он. – Ненависть от того, что промыты мозги, и всё русофобское, что могло только быть и есть, оно всё в них вложено. А страх от того, что они прекрасно понимаю – победа не за ними и правда не за ними. И вот такая смесь, плюс наркотики и всякая лабуда, в совокупности приводят к этому звериному, нечеловеческому поведению, против всяких правил ведения войны. С нашей стороны – совершенно всё по-другому. Есть и кадры, которые, опять-таки, ходят в соцсетях и в телевизионном пространстве, и они говорят об абсолютной гуманности наших. Почему? Потому что ненависти нет и страха нет. А есть чувство справедливости и чувство того, что всё-таки братский народ. Разница вроде бы как несущественная, но она дает прямо противоположный результат».

Со своей стороны, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко считает, что из-за кадров расстрела военных РФ растёт ненависть у простых обывателей.

«Таких кадров очень много, очень много кадров я видел, которые не были обнародованы. И я могу сказать, что моё сугубо субъективное мнение – гражданам не нужно показывать это, потому что действительно растёт ненависть, – подчеркнул Марочко. – Мы и так прекрасно знаем, с кем имеем дело. А вот в международные правозащитные организации эти кадры нужно посылать. Но, опять же, это всё очень такие философские понятия, что они будут рассматривать эти преступления».

По словам эксперта, надежды на реакцию правозащитных организаций практически нет, поэтому необходимо самостоятельно собирать все материалы о зверствах и преступлениях против человечности, чтобы затем организовать трибунал.

«Буквально недавно были кадры из Макеевки, где практически целое безоружное отделение было просто расстреляно. Те кадры, которые недавно были в сети, это вот как раз территория Луганской народной Республики, но точно утверждать не могу. Есть ещё кадры из Харькова, из других населённых пунктов. И всё это говорит о том, о чём я говорил ранее – это террористическое государство Украина, оно не придерживается никаких морально-этических принципов и норм международного гуманитарного права. Они должны понести наказание. Но поскольку западная Фемида слепа и глуха ко всем этим преступлениям, то нам на данный момент нужно заниматься своим трибуналом. Нужно заниматься тем, чтобы это всё фиксировалось и потом впоследствии те, кто причастен к подобного рода преступлениям – понесли заслуженное наказание», – заключил Марочко.