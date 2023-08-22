В крымской студии объяснили, как научиться распознавать украинские фейки

В выборе информации и ее отличии от дезинформации первостепенную роль играет критическое мыщшление и образование. Государство не может и не должно брать на себя функцию информационного фильтра, но может помочь гражданам быть осознаненнее в своем выборе.

Военный эксперт Борис Рожин в эфире «Крым 24» пояснил, что как правило фейки рассчитаны на эмоциональное восприятие информации, и опровергаются на этапе проверки фактов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безусловно, человеку, который понимает, что ведётся информационно-психологическая война, с одной стороны, нужно соблюдать информационную гигиену. Надо смотреть, прежде всего, на официальные заявления, на фото-видео, какие есть. Как правило, часть фейков опровергается на этапе фактологической проверки. Так же надо понимать, что есть ресурсы, которые сознательно проводят психологическую дезинформацию на нашем информационном поле. Поэтому нужно знать, кому можно доверять, кому нельзя, кто работает на противника вольно, а может быть, и невольно. Ну и самый лучший способ – научится распознавать фейки, когда они появляются, развивать собственное критическое мышление и аналитическое мышление, когда ты можешь сам оценивать информацию, прикидывать, что ты знаешь по этому вопросу, оценивать уровень эмоциональной вовлеченности такого фейка. Видно, что апеллируют именно к эмоциям, а не к фактам и логике», – отметил Рожин.

«Человек должен сам уметь это все отличать, потому что никто ни за кем бегать не будет и все разжёвывать. Понятно, что власть информирует население о тех или иных событиях, но все взрослые люди должны самостоятельно учиться отличать информацию от дезинформации. Государство, естественно, должно к этому стремиться, помогать обучать людей. Но люди должны прилагать усилия, чтобы не становиться жертвами различных манипуляций», – считает эксперт.

Политолог Денис Батурин напомнил, как во время Великой отечественной войны сначала немцы, а потом наши сбрасывали в окопы бочки, которые издавали такой душераздирающий звук, что молодые необстрелянные бойцы в ужасе падали на землю, а обстрелянные бойцы просто морщились от этого звука. И всё потому, что они знали – это бочка летит, а не что-то страшное и ужасное.

«Возвращаясь к вопросам фейков, но переводя на простой язык, я, может быть, скажу очень жёстко, но против любого фейка, против любой дезинформации поможет только образование, во-первых. А во-вторых – знание истории. И в-третьих – критическое мышление. Но ещё и работа ума. Если ты хочешь разбираться, что происходит в этом мире, ты должен поработать с тем информационным полем, которое на тебя воздействует. Ты должен определить, что есть официальные источники информации, им необходимо верить. Есть авторитетные журналисты, которые всегда говорят правду или говорят то, что можно. Мы тоже понимаем, что всё говорить иногда опасно, и не всегда есть на это время», – указал политолог.

Он убежден, что личная ответственность за потребление и распространение информации должна быть не меньше коллективной.

«Это серьёзная интеллектуальная работа, и если человек этим готов заняться, тогда результат будет. Любой фейк старается ещё ударить по целой социальной группе, по основным проблемам. Вот, для Крыма это питьевая вода, с которой проблемы, ещё в курортный сезон это проблема состояния воды Черноморского побережья, и вопрос мобилизации. С одной стороны, у кого что болит, тот о том и говорит, ведь на Украине эта тема настолько больная, как бы они её ни зажимали в информационном пространстве, в социальные сети она всё равно прорывается. А у нас стараются возбудить эту ситуацию по одной простой причине – понятно, что завтра специальная военная операция не закончится, а значит, говорят они, скоро вы все поголовно и так далее. Все страхи же реальны, факты реальны, на что-то опираются. Но здесь и включается критическое мышление, ориентация на официальные источники информации», – пояснил Батурин.

«А те люди, которые подвержены паническим настроениям, их всё равно это будет пробивать. Потому есть такие социальные группы. Но к фейкам крымчане, наверное, одни из самых устойчивых в нашей стране, потому как они пережили Украину, потом 2014 год, потом с 2014 года до 24 февраля 2022 года всегда находились под воздействием и работой того же ЦИПсО. Ситуация не простая, и мы с вами можем говорить о ней круглые сутки, не останавливаясь», – заключил эксперт.