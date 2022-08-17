В крымском суде запросили по 15 лет для подорвавших газопровод диверсантов

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Новости Украины

По 15 лет лишения свободы с отбыванием большей части срока в колонии строгого режима и штраф 600 тысяч рублей потребовал государственный обвинитель в отношении трех экстремистов крымско-татарского меджлиса Наримана Джелялова и братьев Асана и Азиз Ахтемовых.

Летом 2021 года они пытались подорвать газопровод, по которому топливо поступает в дома села Перевальное и воинскую часть, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сегодня в Верховном суде Крыма приступили к оглашению приговора задержанным год назад террористам.

«Прокурор в принципе продублировал обвинительное заключение, не ссылался на доказательства, показания свидетелей, на показания самих ребят», — цитирует ресурс «Крымская солидарность» жену меджлисовского активиста Левизу Джелялову, которую называют «общественной защитницей».

Другие «общественные защитники» уверяют, что дело якобы сфабриковано, а первичное признание Ахтемовых в попытке совершении теракта выбито с применением пыток.

Подрыв газопровода, по которому топливо поступает в дома Перевального и воинскую часть, братья Ахтемовы осуществили 23 августа. Взрывчатку и инструкции они получили в Херсоне, посредником выступал Джелялов. Обещанных 2 тысяч долларов за операцию подрывники не дождались.

После задержания сотрудниками ФСБ все трое дали признательные показания, в подробностях и с фамилиями указывая соучастников. После публикации видео допроса, задержанные начали заявлять, что сознались под пытками.

На братьев Ахтемовых за подрыв газопровода завели уголовное дело сразу по трем статьям- по части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка взрывчатых веществ или взрывных устройств), по части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда взрывчатых и других опасных веществ), а также по пунктам «а, б» части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия).

Кроме того, в деле появился гражданский иск от ГУП «Крымгазсети» за поврежденный газопровод. Его восстановление газовщики оценили в 105 тысяч рублей и требуют возместить затраты.