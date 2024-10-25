В Крымском университете ветераны СВО получают преподавательские навыки для работы со школьниками

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Ветераны СВО проходят спецкурс при Крымском федеральном университете, чтобы проводить занятия со школьниками и дошкольниками, вести уроки начальной военной подготовки. Такие курсы нужны как ветеранам, которым необходимо чувствовать свою ценность для общества, так и школьникам для прививки от нацизма.

Об этом в эфире «Крым 24» рассказал командир одного из батальонов добровольческого отряда «Барс-Крым» Евгений Вяткин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый вносит свою частичку, делится своим опытом, чтобы предостеречь. Мы ездим по школам, не преподаём, а общаемся на патриотических уроках с молодёжью. Ездили в «Артек», дети нас встречают замечательно. Рассказываем, показываем, привозим охолощённое оружие – гранатометы, автоматы, бронежилеты, чтобы каждый мог примерить на себя», – отметил он.

По словам ветерана СВО, все нужно показывать на своем примере, поскольку в первую очередь все зависит от родителей. Как отец четверых детей, из которых трое сыновей, Вяткин прекрасно знает, что дети получают базовые установки и взгляды в семье.

«Конечно, нужно проводить патриотические уроки. Можно вообще закрепить ветеранов, чтобы раз в две недели проводили встречи в каждом классе. Ветеранов очень много, многие вернулись калеками. Мы сами этим занимаемся. Создали некоммерческую организацию, ездим по школам. Я даже в садике был у своего сына. Привез два сухпайка, мы поджигали сухое горючее, ставили кашу разогревать – у них восторг», – рассказал Вяткин.

Однако, чтобы вести занятия в школах ветераны СВО должны пройти специальную подготовку, которую сейчас организовал фонд «Защитники отечества».

«Мы вообще, как первооткрыватели, прошли курсы при КФУ, получили сертификаты. Теперь спокойно можем ездить по школам. Сейчас уже третий или четвертый поток набирают именно из участников специальной военной операции. Занятия раз в неделю по средам. Среди моего потока были пацаны из Керчи, Судака, Севастополя. Все сдали экзамен», – подчеркнул Вяткин.