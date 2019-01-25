В крымском зоопарке лев напал на посетительницу

25.01.2019, Симферополь, Галина Шершнева

Лев, содержащийся в крымском контактном зоопарке «Тайган» (Белогорский район), нанес одной из посетительниц увечье, которое грозит ей потерей руки.

Об этом в своем блоге на радио «Комсомольская правда» рассказала депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Потерпевшая воспользовалась услугами сафари-парка «Тайган» и пошла в клетку ко львам с директором этого зоопарка. В результате человек практически потерял руку. Лев ни с того, ни с сего набросился на нее, хватанул за руку и потащил к себе в берлогу», – рассказала Поклонская.

По ее словам, директор зоопарка отбил женщину и увез ее в гостиницу, находящуюся на территории «Тайгана». Затем он привел к ней мужчину, которого представил как врача, хотя на самом деле он был ветеринаром.

«Ветеринар зашил ей разорванную львом руку неправильно. В результате рука сегодня практически не движется, а женщина пролежала два месяца в больнице с заражением крови и другими последствиями. По ее словам, директор был согласен отвезти ее в нормальную больницу, если бы она рассказала, что ее укусил не лев, а собака. Сейчас он утверждает, что она якобы пила алкогольные напитки и спровоцировала хорошего льва», – сказала Поклонская.

Депутат напомнила, что это не первый инцидент в парке «Тайган» и зоопарке «Сказка», принадлежащих одному владельцу.

«В свое время в зоопарке на мальчика упала статуя, у ребенка ампутировали пальцы на ноге. Тогда директор обвинял маму и ребенка. Еще один резонансный факт: на территории парка «Тайган» был обнаружен труп мужчины. Возбудили уголовное дело», – сказала Поклонская.

Она рассказала, что прокуроры Крыма изучили все материалы по «Тайгану» и «Сказке», находящиеся в следственных органах МВД.

«По всем материалам было отказано в возбуждении уголовного дела. Прокуроры отменяли эти постановления, однако милиция упорно не видит состава преступления. Это же не дело. Необходимо принимать принципиальное решение. Я поддерживаю прокуроров, которые недавно внесли в суд иск о запрете оказания услуг с непосредственным контактом с дикими животными в парке «Тайган», – сказала Поклонская.

Она пообещала держать вопрос на контроле.