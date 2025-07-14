В Крыму агент СБУ пытался взорвать старшего офицера Минобороны РФ
В Крыму предотвращен громкий теракт, который планировали украинские спецслужбы.
Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в пресс-службе Крымского управления ФСБ.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Завербованная СБУ девушка 2000 года рождения должна была взорвать одного из старших офицеров Министерства обороны Российской Федерации в поселке Кача, где находится военный аэродром.
Она намеревалась заложить в личный автомобиль военного переданное ей на территории Крыма взрывное устройство.
Как рассказали нам в ФСБ, довести задуманное до конца не удалось: террористка задержана. Кроме того, установлены сотрудники СБУ, осуществившие ее вербовку и подготовку, изъяты компоненты компоненты взрывного устройства западного производства.
Уголовное дело возбуждено по статьям 205 УК РФ «Террористический акт» и 275 «Государственная измена».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: