Арестован боевик, стоявший на блок-посту между Крымом и Херсоном

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Российские спецслужбы продолжают выявлять и обезвреживать экстремистов из незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана».

Так, УФСБ России Крыму и Севастополю совместно с Пограничным управлением ФСБ России задержан гражданин России 1988 года, входивший в состав этого формирования.

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«Вступив в 2015 году в состав указанного НВФ, дислоцировавшегося на территории Украины, мужчина принимал активное участие в его деятельности, направленной против интересов РФ. Будучи обеспеченным огнестрельным оружием, он выполнял функциональные обязанности по проверке лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией, охране объектов НВФ. При этом до настоящего времени не заявил о своём добровольном прекращении участия в указанном НВФ», – сообщили в крымском УФСБ.

В отношении боевика возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации).

В настоящее время задержанный арестован.

Экстремисту грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.