В Крыму арестован нахваливавший удары по российской армии преподаватель

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Новости Украины

Преподавателя Белогорского техникума, который на уроке поставил ученикам песню про «Байрактар» и обещал скорый приход ВСУ, арестовали на 13 суток.

Его также ждет штраф за дискредитацию ВС РФ, размер которого установит суд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Скандал разразился несколько дней назад, когда в сети появился снятый учениками Белогорского техникума ролик, где преподаватель Андрей Белозеров в аудитории ставит ученикам песню украинского исполнителя Тараса Боровка. Ученики утверждают: только песнями их педагог не ограничивался, что подтверждают его страницы в социальных сетях и скрин-копии переписки с оскорблениями российских военнослужащих.

Правоохранителям Белозеров пояснил, что хотел показать студентам возможности беспилотника «Байрактар». С тем, что содержание видео неприемлемо для демонстрации, преподаватель согласен. Как оно соотносится с его предметом «русский языки русская литература», не пояснил.

«Данный факт имел место быть 14 сентября 2022 года около 15:00. Демонстрировал боевые возможности турецкого беспилотника «Байрактар» против предположительно войск Российской Федерации, – сообщил правоохранителям Белозеров. – Показывал данное видео студентам с ознакомительной целью для ознакомления с возможностями БПЛА. Свою вину признаю».

На педагога составили два административных протокола – по ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях), и ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

Минобразования Крыма проводит служебную проверку в отношении администрации колледжа, где работал Белозеров. Сам он якобы написал заявление об увольнении еще 1 сентября, и день правонарушения был последним на его рабочем месте.