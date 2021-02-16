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16.02.2021, Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Религиозный экстремизм, Россия, Спецслужбы, терроризм
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В Крыму арестована группа террористов


ФСБ задержала в Крыму граждан РФ, которые подозреваются в террористической деятельности.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным следствия, группа лиц причастна к сбору средств и финансированию запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».

«В ходе проведенных мероприятий задержана группа лиц, которая с 2015 по 2019 год через созданные в сети Интернет сообщества под видом благотворительной помощи осуществляла сбор финансовых средств для перевода за рубеж на нужды боевиков. В результате проведенных обысков по местам регистрации и проживания задержанных обнаружены и изъяты средства связи, компьютерная техника, магнитные носители информации и иные предметы, имеющие отношение к противоправной деятельности», – говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 1.1 и части 4 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России.

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