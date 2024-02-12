В Крыму безжалостно уничтожили «Танцующих гуцулов»

Любовь Смирнова.  
12.02.2024 22:52
  (Мск) , Евпатория
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Вандализм, Дзен, История, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Строительство, Украина


В Евпатории, несмотря на протесты общественности, снесли стену с мозаичным панно бывшего пансионата «Родничок». Неравнодушным к культурному наследию крымчанам удалось привлечь внимание главы республики Сергея Аксёнова и чиновников Минкульта, но здание пансионата вместе с произведением советского искусства снесли до того, как власти успели вмешаться.

Как пишет ForPost, мозаика с изображением танцующих гуцулов, как и сам пансионат, не вписались в проект жилого комплекса, который новый владелец объекта намеревается построить еще с 2021 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Евпатории, несмотря на протесты общественности, снесли стену с мозаичным панно бывшего пансионата «Родничок»....

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Пока не начался демонтаж строений, судьба панно никого не интересовала. Евпаторийцы заволновались в последний момент, обратившись в соцсетях к главе Крыма Сергею Аксёнову. Он же, по словам одного из главных инициаторов спасения мозаики Анастасии Хижняковой, поручил министерствам туризма и культуры спасти «гуцулов».

Глава администрации Евпатории Елена Демидова заверила, что по договоренности с собственником стену с мозаичным панно не будут сносить, пока специалисты не снимут декор.

Но когда активисты прибыли на место, стали свидетелями уничтожения мозаики – ее разбили вместе со стеной, не дожидаясь демонтажа.

«Когда директор ООО «Пансионат «Родничок» вышел нам навстречу, то сказал, что он ничего не знает, никаких распоряжений ему не было; строения с мозаикой — это его собственность, и ему всё равно, что говорит власть. Впрочем, здание можно у него выкупить за шесть миллионов — на каждого евпаторийца это будет по сорок рублей, по его подсчёту», – отметила Хижнякова.

Общественники считают, что им удалось обратить внимание на серьезную для Крыма пробелму – мозаичные панно исчезают, уступая место безликим стеклу и бетону. Причем это проблема не только Крыма – в Иваново есть монументальные панно на жилых панельных многоэтажках, которые нельзя причислить к объектам культурного наследия, поэтому нужен отдельный охранный статус.

В 2022 году в ходе ремонта центра культуры и досуга в Джанкое закрыли мозаику гидромелиораторам. После гневных писем и возмущений горожан, изображение вернули на место, но в виде натянутого баннера, а не оригинальной мозаики. Монументальное панно увековечивало строительство Северо-Крымского канала.

В советское время мозаиками украшали фасады зданий, воспроизводя сюжеты из жизни и подвигов трудового народа. Остановочные павильоны вдоль трассы Симферополь-Ялта тоже были оформлены мозаикой, с изображением греческих амфор, моря и его обитателей. Мозаиками до сих пор украшены вестибюли санаториев.

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