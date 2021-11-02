В Крыму бизнесмен перекрыл доступ к древнему пещерному городу

02.11.2021 22:57 (Мск), Бахчисарай , Максим Карпенко

В Бахчисарайском районе Крыма установили модульные домики прямо на дороге, ведущей к популярному у туристов пещерному городу Эски-Кермен.

Фотографии строений в блоге «Походы по Крыму и не только по Крыму. Крымские маршруты» опубликовала пользователь Валентина Поляченкова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Крымчанка опасается, что такими темпами проход к пещерному городу скоро может стать платным.

«В устье балки Джин-Дере (напротив Эски-Кермена) строится большая турбаза. По балке вдоль дороги прорыта канава, где уложены канализационные и водопроводные трубы. И приготовлены такие вот домики. Незаметно и горы застраиваются, не только ЮБК», – написала Поляченкова. «Так и исчезнет вся красота, истопчут, изломают и застроят. А то вы не знаете, что творится на Караголе, у Узбекистана, у Уч Коша… чему радоваться?», – пишет пользователь Светлана Лебедева.

По информации Публичной кадастровой карты, земля, на которой стоят домики, находится в частной собственности, но предназначена она для сельскохозяйственной, а не для коммерческой деятельности.

«Ага, «сельхозка». Номинально – сельскохозяйственное товарищество или как там. Короче, садоводческий кооператив по-старому. Эта «сельхозка» уже выкопала котлован объёмом 100 кубов под септик. Строится дачный посёлок. Там будут домики. Я только что оттуда», – комментирует пользователь Николас Днепровский.

Сам хозяин участка Артем Степанищев в комментарии телекомпании «Вести Крым» заявил, что планирует развивать на этом месте агротуризм, а трубы большого диаметра укладывает исключительно для полива почвы:

«Это совершенно мобильные конструкции, они не требуют никакого фундамента, они на собственных «ногах». То бишь, мы их поставили – убрали. То есть, мы не портим землю… Почва обедненная, не хватает влаги. Здесь была дорога, образовалась эрозия почвы. Мы решили, в первую очередь, сделать гидротехнические сооружения, чтобы в дальнейшем у нас не было проблем с поливом»

Деятельностью бизнесмена при этом заинтересовались в администрации Бахчисарайского района. Там считают, что земля используется не по назначению.

«В рамках муниципального земельного контроля после проведения проверочных мероприятий, если мы, все-таки, устанавливаем нецелевое использование, он будет привлечен к административной ответственности, а также ему будет выдано предписание об устранении нарушений, которые мы установим, и срок для приведения в соответствие целевому назначению», – заявила замглавы администрации Бахчисарайского района Екатерина Глинкина.