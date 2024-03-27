В Крыму борцам с заукраинским нацизмом попался «феерический экземпляр» из Подмосковья

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В Керчи задержали жителя Подмосковья, который в день голосования на президентских выборах разрисовал свой бюллетень, а после его съел при приближении полицейских.

Мужчина оказался поклонником запрещенной в РФ УПА и выкрасил свое жилище в красно-черные цвета под стать флагу радикалов-националистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Правоохранители пришли по месту проживания Белоглазова Д.С. с постановлением об обыске, которое он не стал подписывать, ссылаясь на ст.51 Конституции РФ. На все дальнейшие вопросы полицейских он также отвечал ссылкой на статью, дающую право не свидетельствовать против себя самого.

«Белоглазов, конечно, феерический экземпляр, уехал в КПЗ, отказывается говорить, любитель правосеков. Ну, ничего, посидит, подумает над своим поведением. Красно-черный интерьер, в который Белоглазов собственноручно перекрасил входные двери, коридор, батареи и холодильник, добавили ему 15 суток ареста. Сторонник запрещенного правого сектора продолжает хранить гордое молчание», – написал в телеграм-канале «Крымский СМЕРШ» блогер Александр Талипов.

По его мнению, данная ситуация подтверждает, что безобидных «ждунов» не бывает, и задержанный Белоглазов с такой идеологической прошивкой может «учудить» – что угодно. Поэтому деятельность «Крымского СМЕРША», как общественной инициативы по выявлению в соцсетях подобных элементов, приносит конкретную пользу.

С чем, по-видимому, уже согласна экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая на своей странице в ВК удалила свой ответ об отношении к крымской инициативе и все комментарии на эту тему. Напомним, Поклонская поддержала привлеченную к ответственности за публикации в соцсетях Татьяну Куфельд и назвала «Крымский СМЕРШ» «дармоедами и популистами».