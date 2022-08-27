«В Крыму будет жарко. Бегите!» – Гордон грозит ударами из американского оружия

Украина будет наносить удары по Крыму как только США передадут ей соответствующее вооружение.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Гордона, в первую очередь объектами атаки станут военные склады и нефтебазы.

«Это не хлопки, это аплодисменты. Скоро они перейдут в овации. Я убежден, что операция по возвращению Крыма, конкретная операция уже началась. Как всегда, мы с вами говорили много лет, Крым снова будет украинским де-факто, потому что де-юре он и так украинский.

Безусловно, имея мощное вооружение, поставленное нам нашими друзьями и партнерами из западных стран, прежде всего из США, украинская армия, украинские вооруженные силы будут долбить по скоплениям живой силы и техники, по нефтебазам и хранилищам, по складам.

Подчеркиваю, не по жилым домам, как россияне, не по многоэтажкам, а именно по объектам военной инфраструктуры, которые расположены, в первую очередь, в Крыму.

Почему? Это география – из Крыма вооружения эти дальше идут на убийство украинцев в Херсонской области, в Николаевской области и так далее. Поэтому очень важно лишить российские войска логистики, подвоза, сделать так, чтобы Украина могла перейти в контрнаступление», – сказал журналист.