«В Крыму будет жарко. Бегите!» – Гордон грозит ударами из американского оружия
Украина будет наносить удары по Крыму как только США передадут ей соответствующее вооружение.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Гордона, в первую очередь объектами атаки станут военные склады и нефтебазы.
«Это не хлопки, это аплодисменты. Скоро они перейдут в овации. Я убежден, что операция по возвращению Крыма, конкретная операция уже началась. Как всегда, мы с вами говорили много лет, Крым снова будет украинским де-факто, потому что де-юре он и так украинский.
Безусловно, имея мощное вооружение, поставленное нам нашими друзьями и партнерами из западных стран, прежде всего из США, украинская армия, украинские вооруженные силы будут долбить по скоплениям живой силы и техники, по нефтебазам и хранилищам, по складам.
Подчеркиваю, не по жилым домам, как россияне, не по многоэтажкам, а именно по объектам военной инфраструктуры, которые расположены, в первую очередь, в Крыму.
Почему? Это география – из Крыма вооружения эти дальше идут на убийство украинцев в Херсонской области, в Николаевской области и так далее. Поэтому очень важно лишить российские войска логистики, подвоза, сделать так, чтобы Украина могла перейти в контрнаступление», – сказал журналист.
«Учитывая то, какое оружие на подходе, можно смело сказать, что в Крыму будет очень жарко в течение ближайшего месяца. Не просто очень жарко, а очень сильно жарко.
Я знаю, что меня слышат много людей, в том числе живущих в Крыму. Я хочу сказать им – все граждане Российской Федерации, которые в течении последних восьми лет незаконно переселились в Крым, поскольку они сделали это в обход украинской границы, таможни, всем им надо немедленно убегать, сломя голову убегать из украинского Крыма», – заявил Гордон.
Спасибо!
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