26.12.2018, Севастополь,   Галина Шершнева
 
Крым, Россия, Севастополь, Транспорт, Туризм
Просмотров:

В Крыму будут строить еще один новый аэропорт

Используемый совместно с Минобороны аэропорт «Бельбек» под Севастополем, где военные завершают реставрацию взлетно-посадочной полосы, сможет принимать гражданские рейсы – даже при отсутствии нового аэровокзала. Об этом журналистам заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Гражданские рейсы даже с учетом отсутствия аэровокзального комплекса аэропорт уже сможет принимать, потому что системы заправки, приема людей, навигационное оборудование одинаковы.  Подождем, пока военные введут полосу официально в эксплуатацию. Никто статуса двойного аэропорта с Бельбека не снимал», – сказал Овсянников.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

После реконструкции, которую проводило на «Бельбеке» Министерство обороны, длина взлетно-посадочной полосы  увеличилась на 500 метров – до 3,45 километра. Также построены пять рулежных дорожек, семь мест стоянки самолетов и спецплощадки. В конце прошлой недели на нее совершили посадку истребители Су-30М2 и пассажирский самолет Ту-134А.

«Взлетно-посадочная полоса построена. Следующим этапом будет строительство аэровокзального комплекса небольших параметров. Наша функция сведена сугубо к участию в акционерном капитале», – сказал Овсянников.

Правительство Севастополя  недавно выкупило за 775 млн рублей акции в АО «Международный аэропорт «Симферополь», филиалом которого станет гражданский сектор Бельбека.

В рамках федеральной целевой программы развития Крыма предусмотрено выделение 1,7 млрд руб на развитие гражданского сектора «Бельбека», однако аэровокзальный комплекс должен будет построить инвестор. Пропускная способность аэропорта пока неизвестна.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,






Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть