В Крыму будут строить еще один новый аэропорт

26.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Используемый совместно с Минобороны аэропорт «Бельбек» под Севастополем, где военные завершают реставрацию взлетно-посадочной полосы, сможет принимать гражданские рейсы – даже при отсутствии нового аэровокзала. Об этом журналистам заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Гражданские рейсы даже с учетом отсутствия аэровокзального комплекса аэропорт уже сможет принимать, потому что системы заправки, приема людей, навигационное оборудование одинаковы. Подождем, пока военные введут полосу официально в эксплуатацию. Никто статуса двойного аэропорта с Бельбека не снимал», – сказал Овсянников.

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После реконструкции, которую проводило на «Бельбеке» Министерство обороны, длина взлетно-посадочной полосы увеличилась на 500 метров – до 3,45 километра. Также построены пять рулежных дорожек, семь мест стоянки самолетов и спецплощадки. В конце прошлой недели на нее совершили посадку истребители Су-30М2 и пассажирский самолет Ту-134А.

«Взлетно-посадочная полоса построена. Следующим этапом будет строительство аэровокзального комплекса небольших параметров. Наша функция сведена сугубо к участию в акционерном капитале», – сказал Овсянников.

Правительство Севастополя недавно выкупило за 775 млн рублей акции в АО «Международный аэропорт «Симферополь», филиалом которого станет гражданский сектор Бельбека.

В рамках федеральной целевой программы развития Крыма предусмотрено выделение 1,7 млрд руб на развитие гражданского сектора «Бельбека», однако аэровокзальный комплекс должен будет построить инвестор. Пропускная способность аэропорта пока неизвестна.