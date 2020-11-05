05.11.2020, Ялта, Максим Карпенко
 
Крым, Скандал, Строительство
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В Крыму бульдозеры олигарха снесли памятник архитектуры


В Крыму снесли старинные здания на территории Меласского парка в поселке Санаторное на ЮБК.

Об этом в своем блоге пишет ялтинская общественница Татьяна Романова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Романовой, рабочие на тяжелой технике разрушили строения, которые являются объектом культурного наследия республики.

Общественница уверяет, что произошло это после недавнего посещения территории парка его владельцем – российским олигархом Владимиром Евтушенковым, которому принадлежит контрольный пакет акций корпорации «АФК-Система».


«Прямо сейчас бульдозеры разрушают имение 19 века Меллас – памятник архитектуры и садово-паркового искусства Южного берега Крыма. Не могу поверить! На моих глазах бульдозер крушил здание конюшен 19 века, прошёлся по стенам старинных оранжерей, свернул крыши над деревьями, которые бережно охраняли и растили более 200 лет.

В советский период это место было переименовано в «Санаторное». Ещё при Украине территория парка и санаторные корпуса были выкуплены владельцем «АФК-Система» Владимиром Евтушенковым. Он недавно посетил своё «имение», прошла презентация незаконной застройки парка и начали работать бульдозеры. Как такое возможно? Почему молчит Министерство культуры Республики Крым», – пишет Романова.

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