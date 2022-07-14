В Крыму черный копатель получил срок за осквернение братской могилы

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В Крыму вынесли приговор в отношении «черного» копателя Братской могилы жертв фашистского террора на 10 км трассы Симферополь-Феодосия.

За повреждение воинских захоронений, памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной виновник осужден на 2 года 7 месяцев колонии-поселения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Противотанковый ров стал братской могилой для 26 тысяч человек. Здесь расстреляны 20 тысяч евреев, крымчаков и цыган и 6 тысяч военнопленных. Несмотря на то, что фашисты сгоняли людей на расстрел в одном исподнем, копатели не оставляют попыток разжиться за счет жертв террора – находят монеты, золотые коронки, редкие украшения.

Добычей 44-летнего вандала из поселка Гвардейского стали три довоенные монеты. Их нашли во время обыска, который управление ФСБ и сотрудники Следкома провели по следам публикаций в СМИ об очередном разграблении Братской могилы.

Подозреваемый отпираться не стал и свою вину признал.

Расстрельный ров на 10 км не дает привлекает вандалов не один десяток лет. В российскую юрисдикцию на копателей возбудили 10 уголовных дел и провели 4 судебных процесса. Самый показательный над семейным дуэтом – отец и сын трижды попадались с ломами и кирками при разграблении братской могилы, но ни разу своей вины публично не признали и извинений не принесли.Над Братской могилой планируется возведение саркофага в рамках строительства большого мемориального комплекса жертвам нацистского террора. Такие планы глава Крыма Сергей Аксенов озвучил еще в 2016 году. Ради будущего мемориала строители трассы «Таврида» сдвинули ее в сторону. Сроки его возведения не известны.