В Крыму дали жёсткую отповедь чубаровцам и джемилёвцам

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Совет крымских татар при главе Республики Крым принял заявление, в котором назвал бывшего и нынешнего лидеров запрещенного за экстремизм меджлиса спекулянтами исторических обид.

Ни Мустафа Джемилев, ни Рефат Чубаров, ни примкнувшие к ним Ленур Ислямов и Эскендер Бариев не имеют ничего общего с крымско-татарским народом, на который пытаются оказывать деструктивное влияние, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с тем, что участились случаи деструктивного влияния наших небезызвестных оппонентов из-за рубежа, которые покинули, оставили свою Родину, оставили свой народ, убежали и продолжают оттуда вести деструктивную работу, направленную на межнациональную рознь и спекуляции исторических обид, и, значит такого манкирования – нет, такого никогда не будет, – заявил на заседании совета его зампредседателя, ректор Крымского инженерно-педагогического университета Чингиз Якубов. – Указанные лица – Джемилев, Ислямов, Бариев, Чубаров продолжают свою деструктивную работу. Ничего общего с крымско-татарским народом они не имеют, потому что народ находится здесь, на своей Родине. Мы ещё раз подчеркиваем, что Крым сегодня – это территория межнационального согласия, взаимоуважения взаимного обогащения культурами. Поэтому считаем, что всё это наглая ложь и какие-то совершенно ненужные заявления».

Якубов напомнил, что указ президента Российской Федерации от 21 апреля «О мерах реабилитации армянского, итальянского, крымско-татарского, греческого, немецкого народов и государственной поддержки их возрождения и развития» поставил точку в 70-летнем ожидании целого народа исторической справедливости. Крымско-татарские праздники стали в Крыму государственными, проводится День крымско-татарского флага, День крымско-татарской письменности и культуры, строится самое главное культовое сооружение, столь долгожданное для всех мусульман Крыма – Соборная мечеть.

За последние годы открыты три памятника – дважды герою Советского Союза Амет-Хану Султану, Герою России Алиме Абденановой, памятник первому депутату Государственной Думы Российской империи Абдурашиту Медиеву. Коллегиально принято решение о создании проекта «Историческая память» по героям Великой Отечественной войны, героям Российской Федерации и героям специальной военной операции. Зампредседателя совета добавил, что сбор помощи для военнослужащих продолжается, как и взаимодействие с соотечественников в Херсонской и Запорожской областях.

«Эта работа ведётся, и на нашей базе были встречи, и мы ездим туда, есть много вопросов, и мы имеем уже богатый опыт за эти 8 лет, которым можем делиться на постоянной основе, – уточнил Якубов. – Совместно с Духовным управлением мусульман Крыма продолжаем работу по оказанию помощи семьям военнослужащих, готовим адресную поддержку семьям погибших, прорабатываем вопрос названия улиц и новых микрорайонов, установки памятных мемориальных досок военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции».

Со своей стороны, глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что сегодня главная задача – поддержка наших ребят, которые сегодня находятся на передовой.

«Я просто знаю лично многих членов совета, которые личные сбережения жертвовали, и в тех гуманитарных грузах, которые уходят на армию непосредственно из республики Крым, есть и их участие. Спасибо им огромное, – подчеркнул он. – Будут дела – будет поддержка людей, а если будут только слова, независимо от того, кто их будет говорить, поддержки не будет».