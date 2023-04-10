В Крыму демонтировали мемориальную доску кумиру меджлисовцев

Любовь Смирнова.  
10.04.2023 15:56
  (Мск) , Саки
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Дзен, Крым, Общество, Россия, Украина


В Саках с жилого дома демонтировали памятную табличку генералу-антисоветчику Петру Григоренко, которую установили украинские националисты вместе с верхушкой признанного в России экстремистским меджлиса крымско-татарского народа. Мемориальную доску на доме, в котором отдыхал Григоренко, установили к 100-летию со дня рождения генерала в октябре 2007 года. Тогда же Нацбанк Украины выпустил специальную монету, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Табличка с надписью «здесь жил сын украинского народа правозащитник Пётр Григоренко» в обрамлении украинского трезубца и крымско-татарской тамги не беспокоила руководство Сак и местную общественность, пока ее фото не разместил у себя в телеграм-канале блогер Александр Талипов, курирующий проект «Крымский СМЕРШ» по разоблачению заукраинских «ждунов» на полуострове.

В Саках с жилого дома демонтировали памятную табличку генералу-антисоветчику Петру Григоренко, которую установили украинские...

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«Посмотрел кто это – бывший военный, участник ВОВ, который в 70х годах начал заниматься диссидентской деятельностью, признан был психически больными, три раза пребывал в психушке, – написал Талипов о личности Григоренко. – Защищал на судебном процессе вора Мустафу Джемилёва, за что снискал его благосклонность. Петру, как я понимаю, в Симферополе от крымских татар в 1999 году установили памятник».

Действительно, в мае 1999 года в канун Дня депортации в центре Симферополя перед зданием одноименного кинотеатра по инициативе крымско-татарского меджлиса без каких-то разрешений установили памятник Григоренко. Бронзовый бюст на постаменте изготовил и оплатил внучатый племянник генерала Александр Григоренко. Позднее статус памятника был легитимирован, более того, в 2004 году Симферопольский горсовет принял решение переименовать территорию вокруг бюста в сквер имени Григоренко.

В ответ крымские коммунисты установили рядом с Григоренко памятника жертвам отрядов ОУН-УПА «Выстрел в спину».

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