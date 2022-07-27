В Крыму диванный минёр отправился на пять с половиной лет в колонию

27.07.2022  20:31 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Терроризм


Киевский райсуд Симферополя приговорил гражданина Украины к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за лжеминирование управления Роспотребнадзора.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевский райсуд Симферополя приговорил гражданина Украины к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы...

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«В результате проведения неотложных оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан Иваник Александр Александрович, осуществивший отправку анонимного сообщения в целях дестабилизации работы органов власти Республики Крым, – уточнили в ФСБ. – Решением Киевского районного суда города Симферополя Республики Крым Иваник приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима».

Мужчина 1977 года рождения в октябре прошлого года отправил на электронную почту управления Роспотребнадзора письмо о том, что здание заминировано. Пиротехники взрывчатку не нашли ни внутри здания, ни рядом с ним.

Ежедневно государственные учреждения в Крыму получают сообщения о минировании зданий. На прошлой неделе волна сообщений прокатилась по больницам, на этой неделе аналогичные письма получают суды. По инструкции, после получения сообщения из здания должны эвакуировать всех, дать возможность пиротехникам провести обследование, и только по их заключении возвращаться в помещение.

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