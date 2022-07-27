В Крыму диванный террорист заплатит 360 тысяч за 5 высказываний

27.07.2022  19:20 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Интернет, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Соцсети, Терроризм, экстремизм


За призывы к терроризму житель Крыма заплатит 360 тысяч рублей штрафа.

Приговор по делу о сетевом террористе вынес Южный окружной военный суд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За призывы к терроризму житель Крыма заплатит 360 тысяч рублей штрафа. Приговор по делу...

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В январе прошлого года региональное управление ФСБ сообщило о задержании жителей Ялты и Севастополя, подозреваемых в публичных призывах к терроризму. Двое мужчин 1980 и 1977 годов рождения с разных аккаунтов размещали в соцсетях материалы, оправдывающие террористическую деятельность.

Тогда в отношении задержанных управление ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ – «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Суд огласил решение по одному из задержанных Руслану Вдовиченко. За 5 комментариев к публикациям в соцсетях с призывом к терроризму ему назначено наказание в виде штрафа в размере 360 тысяч рублей. У подсудимого еще есть время подать апелляцию.

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