В Крыму диванный террорист заплатит 360 тысяч за 5 высказываний
За призывы к терроризму житель Крыма заплатит 360 тысяч рублей штрафа.
Приговор по делу о сетевом террористе вынес Южный окружной военный суд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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В январе прошлого года региональное управление ФСБ сообщило о задержании жителей Ялты и Севастополя, подозреваемых в публичных призывах к терроризму. Двое мужчин 1980 и 1977 годов рождения с разных аккаунтов размещали в соцсетях материалы, оправдывающие террористическую деятельность.
Тогда в отношении задержанных управление ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ – «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».
Суд огласил решение по одному из задержанных Руслану Вдовиченко. За 5 комментариев к публикациям в соцсетях с призывом к терроризму ему назначено наказание в виде штрафа в размере 360 тысяч рублей. У подсудимого еще есть время подать апелляцию.
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