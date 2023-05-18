В Крыму диверсанты пустили под откос поезд с зерном

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В Крыму, в районе станции Чистенькая недалеко от Бахчисарая, произошла диверсия на железной дороге.

Об этом в своем блоге сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации руководителя региона, обошлось без пострадавших.

«С рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших нет, на месте работают заместитель Председателя Совета министров РК Игорь Николаевич Михайличенко и профильные ведомства. Движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь приостановлено. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Держу ситуацию на личном контроле», – написал Аксенов.

Местные телеграм-каналы сообщают, что в результате взрыва с рельсов сошли не менее пяти вагонов и поврежден локомотив поезда.