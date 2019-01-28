В Крыму – диверсия против главного памятника Русской весны

28.01.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Вечером в воскресенье в Симферополе «по горячим следам» задержали вандала, облившего краской памятник «Вежливым людям», установленный в центре крымской столицы как символ воссоединения полуострова с Россией. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пьяного мужчину, облившего памятник красной краской, задержали на месте преступления сотрудники безопасности.

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«Гражданин находится в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 214 УК РФ (вандализм)», – говорится в сообщении.

Свои действия преступник объяснил недовольством крымской властью. При этом, в соцсетях публикуют мнения, о том, что это был не простой горожанин.

«Это не просто вандал, знаем, как они работают. Самое главное, что этого мудака удалось задержать. Теперь сдаст всех, можно не сомневаться», – пишет в своем блоге известный военкор Михаил Андроник.

А глава администрации Симферополя Наталья Маленко отметила, что памятник оперативно отмыли городские коммунальщики:

«Разделяю с горожанами негодование по поводу данной ситуации и призываю быть бдительными, ведь со стороны сопредельного государства можно ожидать любых провокаций. Напоминаю телефон доверия полиции – 128. Выражаю признательность работникам МБУ «Город», которые в течение 30 минут после происшествия прибыли на место и вернули памятнику «Вежливым людям» первоначальный облик», – завила Маленко.

По мнению крымского журналиста Николая Долгачева, подобные действия вандалов – признак бессилия недовольных воссоединением с Россией: «Такая вот диверсия. Встречался с аналогичным в Калининграде, там оскверняли памятники Героям Великой Отечественной. Памятники разным событиям, но суть одна – когда нет поддержки общественного мнения, враги вымещают злобу на металле, который не даст обратку в зубы. Но ничего. Они и за это ответят».