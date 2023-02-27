В Крыму длительные тюремные сроки получили члены американской секты

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Ялтинский горсуд вынес приговор организаторам и активисту ячейки запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы» (секта со штаб-квартирой в штате Нью-Йорк, США). Трое организаторов получили от 6,5 лет до 6 лет 1 месяца в колонии общего режима, активный участник группы получил 3 года лишения свободы, еще один находится в международном розыске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным управления по расследованию особо важных дел регионального управления Следкома, в 2015 году пятеро жителей Ялты вошли в состав местной ячейки религиозной организации «Свидетели Иеговы». Несмотря на принятое в 2017 году о запрете деятельности этой христианской секты в России и ликвидации ее ячеек, ялтинцы решили уйти в подполье и проводить собрания в частных домах.

Раскрыли сектантов в марте 2021 года оперативники ФСБ. Одного из организаторов задержали в Белгородской области при попытке въехать на Украину. По уголовному делу проведено 13 экспертиз, в том числе сложная религиоведческая судебная экспертиза. Допрошено около 100 человек причастных к деятельности экстремисткой организации. В совокупности следователи получили неопровержимые доказательства по организации секты и сбора средств на ее существование.

Напомним, в Запорожской области у сектантов «Свидетелей Иеговы» изъяли документы, подтверждающие сбор пожертвований на украинские праворадикальные группировки вплоть до 2022 года.

В августе прошлого года в Севастополе на конспиративной квартире задержали старейшин секты «Свидетели Иеговы», которые вели собрания и проповеди через программу zoom, и собирали с прихожан вполне реальные деньги.

Эта организация, признанная в РФ экстремистской, в период украинской юрисдикции не входила в число запрещенных, и под влиянием проповедников сотни, если не тысячи людей жертвовали сбережения и свою недвижимость на благо псевдохристианской церкви.