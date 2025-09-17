Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Крыму до сих пор много заукраинских «ждунов», которые «донатят» на ВСУ и поддерживают диверсантов.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом ресурса «Крым. Реалии» заявили объявленные в международный розыск экстремисты из запрещённого в РФ «Правого сектора» братья Руслан и Марлен Мисиратовы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Их осудили после диверсий на газопроводах в Крыму в 2017-м году, сами братья в интервью украинским пропагандистам своего участия не отрицают.

«Я контролировал это все. Газопровод, высоковольтные столбы – это все делали. И сейчас до сих пор есть крымские партизаны, которые жгут машины», – заявил Марлен.

После нескольких ранений и двух пленений недобитый служит инструктором в одной из бригад ВСУ.

После того, как его с братом объявили в розыск, силовики стали часто наведываться в гости к матери и жене Марлена, с которыми они до сих пор часто общаются:

«У меня дети, мама и жена там. Не выпускают их, и до полномасштабки не выпускали. Я общаюсь раз в месяц, раз в два месяца, чтобы меньше… В моем доме сейчас живет ФСБшник, квартирант. Специально маме навязали квартиранта – да, он оплачивает деньги, коммунальные, но живет в моем доме. У нас двор и два дома – один родительский, один мой. ФСБшник контролирует полностью ситуацию – кто пришел в гости, кто ушел из гостей», – жалуется террорист-параноик.

Руслан Мисиратов тоже служил в ВСУ, но списался как многодетный отец. В Киеве он запустил зал для встреч крымско-татарских боевиков из ВСУ: