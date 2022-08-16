В Крыму до сих пор продолжают рваться снаряды

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Из двух сел Джанкойского района, расположенных в непосредственной близости к военной части, эвакуировано около 3 тысяч жителей.

Детонация боеприпасов продолжается, и пока взрывы не затихнут поезда не будут запускать в направлении Джанкоя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зона ЧС муниципального характера, которая была введена 9 августа после взрывов на аэродроме «Саки» в поселке Новофедоровка, расширяется на Джанкойский районы и выходит на региональный уровень.

«Уже понимаем, что происходит, – заявил на месте ЧП глава Крыма Сергей Аксенов. – У нас эвакуировано больше трех тысяч человек из населенных пунктов Майское и Азовское Джанкойского района. Размещены в пунктах временного размещения в Победном, в основном в школах. Полностью размещено 121 человек, из них больше 20 детей. Остальные выехали к родственникам. Пострадавших двое. Выставлено оцепление. Железнодорожные пути уже восстановлены, но в связи близости ветки к месту детонации решено ограничить движение – все поезда остановятся во Владиславовке. Пассажиры поездов, которые должны были уехать из Симферополя, будут подвезены во Владиславовку. Необходимое количество автобусов для этих целей уже выделено».

Как только прекратится детонация боеприпасов, саперы МЧС начнут обход территории по поиску не разорвавшихся боеприпасов. Разлет большой, несколько домов загорелись от попадания в них снарядов.

«Все дежурные службы остаются на месте на ночь, если там пожар будет продолжаться. Будет выставлено сцепление и охрана, – заверил Аксенов. – К сожалению, задержан мародер, который выносил из магазина продовольствие. Но детонация еще идет. Поднимали коптер, есть разбросанные снаряды, поэтому работа будет и для саперов. Уже массового складирования боеприпасов там нет, это срабатывают разбросанные по территории. Не готов сказать, сколько это по времени будет продолжаться. Всех, кто мог выехать к родственникам, всех развезли. Здесь некоторые люди в подвалах сидят, около 20 человек. Пожилые люди не хотят в данном случае эвакуироваться».

Аксенов не стал комментировать утренний инцидент в Гвардейском, где тоже произошла серия взрывов, и очевидцы видели в районе 6:20 утра беспилотник возле авиабазы.

«Информация в основном идет из соцсетей. Это объект Министерства обороны, и в первую очередь коллеги должны комментировать. Мы находимся на связи. Пока что они дали информацию, что произошло конкретно здесь, в Джанкойском районе. Не хочу комментировать без ведома, что кто-то видел, кто-то не видел беспилотные летательные аппараты. Комиссия даст конкретные ответы. Сейчас не в этом суть. Сейчас важно как можно быстрее ликвидировать последствия. В любом случае ждем официальных разъяснений из Министерства обороны, постоянно следим за ситуацией. Будем тоже размещать у себя на ресурсах. Большего вам сказать пока не могу».