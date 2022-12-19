В Крыму добровольцы запустили производство буржуек для фронта

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В Крыму силами добровольцев запущено производство печей для отопления блиндажей.

Цеха обустроили в Ялте и Ленинском районе республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, кузнец из райцентра Ленино Сергей Ткаченко наладил производство печей из бытовых газовых баллонов.

«Это самый доступный материал, – отметил он в эфире «Крым 24». – Причём много людей в этом участвует. У нас есть группа «За победу и помощь фронту». Мы кинули клич, люди сами привозят баллоны. А мы делаем печи и отвозим в администрацию Ленинского района. Они сами связываются с военными и направляют, где есть потребность».

Мороз и зимняя погода поменяли предпочтения бойцов на передовой. Если раньше они просили волонтеров привезти энергетики и шоколадные батончики, то теперь на линии соприкосновения нужны буржуйки.

«Погодные условия изменились, большая потребность в буржуйках, потому что там ребята находятся в окопах, в блиндажах, – пояснил президент благотворительного фонда «Крым-наш» Виталий Ирха. – С администрацией Ялты проработали вопрос, и нам выделили помещение, в котором на волонтёрских началах делаем буржуйки. Я был на передовой, спрашивал ребят, что нужно. Просят буржуйки. С едой уже все нормально, но холодно, и любая обувь промерзает от земли, температура совсем другая. Поэтому ребята просят то, что необходимо. Раньше просили батончики, сейчас для них важно оборудование – тепловизоры, дроны, и то, что даёт возможность согреться в блиндажах».

Компактные печи-буржуйки в Симферополе также производит муниципальное предприятие «Экоград».