В Крыму добровольцы запустили производство буржуек для фронта

19.12.2022  16:32 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров: 111
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Спецоперация


В Крыму силами добровольцев запущено производство печей для отопления блиндажей.

Цеха обустроили в Ялте и Ленинском районе республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Крыму силами добровольцев запущено производство печей для отопления блиндажей. Цеха обустроили в Ялте...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Так, кузнец из райцентра Ленино Сергей Ткаченко наладил производство печей из бытовых газовых баллонов.

«Это самый доступный материал, – отметил он в эфире «Крым 24». – Причём много людей в этом участвует. У нас есть группа «За победу и помощь фронту». Мы кинули клич, люди сами привозят баллоны. А мы делаем печи и отвозим в администрацию Ленинского района. Они сами связываются с военными и направляют, где есть потребность».

Мороз и зимняя погода поменяли предпочтения бойцов на передовой. Если раньше они просили волонтеров привезти энергетики и шоколадные батончики, то теперь на линии соприкосновения нужны буржуйки.

«Погодные условия изменились, большая потребность в буржуйках, потому что там ребята находятся в окопах, в блиндажах, – пояснил президент благотворительного фонда «Крым-наш» Виталий Ирха. – С администрацией Ялты проработали вопрос, и нам выделили помещение, в котором на волонтёрских началах делаем буржуйки. Я был на передовой, спрашивал ребят, что нужно. Просят буржуйки. С едой уже все нормально, но холодно, и любая обувь промерзает от земли, температура совсем другая. Поэтому ребята просят то, что необходимо. Раньше просили батончики, сейчас для них важно оборудование – тепловизоры, дроны, и то, что даёт возможность согреться в блиндажах».

Компактные печи-буржуйки в Симферополе также производит муниципальное предприятие «Экоград».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть