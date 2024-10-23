В Крыму доставят в суд четверых похитителей человека

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Четверо жителей Симферополя в возрасте от 18 до 25 лет сядут на скамью подсудимых за похищение юноши с целью выкупа.

17-летнего студента одного из столичных колледжей гоп-компания решила наказать за отказ купить им наркотики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В феврале этого года вечером около торгового центра по улице Гагарина парня насильно запихали в автомобиль, избили и потребовали выкуп в 50 тысяч рублей.

«Сначала похитители потребовали у студента достать дозу, поскольку трое из них оказались наркозависимыми. Когда же юноша объяснил, что они ошиблись, те стали требовать денег. Пока сообщники возили похищенного по городу, угрожая пистолетом, сумма вымогаемых ими средств выросла с 15 до 50 тысяч рублей. Несовершеннолетнему позволили связаться с братом, который пообещал подвезти деньги в обозначенное место. Там злоумышленников и задержали сотрудники полиции», – сообщили в главке Следственного комитета.

Всем четверым предъявили обвинение в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия и вымогательстве. Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

В 2023 году четверо студентов Севастопольского госуниверситета похитили знакомого каппера за не сыгравшую ставку в букмекерской конторе и возили в багажнике, вымогая 500 тысяч рублей.

Мужчину также возили по городу в багажнике, затем избили и вынудили оформить займ в микрофинансовой организации. В этот момент похищенный смог сбросить жене геолокацию и сообщение. Сделку по обмену денег на свободу прервали правоохранители. Было возбуждено уголовное дело о похищении.