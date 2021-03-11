В Крыму достраивают последний этап трассы «Таврида»

11.03.2021, Севастополь, Максим Карпенко

В Крыму достраивают последнюю очередь трассы «Таврида», которая предполагает возведение большой развязки на Ялтинском кольце возле Севастополя и продление до нее самой скоростной магистрали. Окончание работ запланировано на ноябрь 2023-го года. Общая стоимость восьмого этапа – более 19-ти миллиардов рублей.

Сейчас дорожники занимаются подготовкой площадки и строительством объездных дорог, а уже через три месяца начнут возведение современной развязки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам директора департамента транспорта Севастополя Павла Иено, по проекту на Ялтинском кольце планируется двухуровневая транспортная развязка с кольцевым пересечением и два туннельных путепровода.

«Будет в одном уровне обустроено шесть примыканий, которые будут обеспечивать подъезд транспорта к местам проживания. Кроме того, на транспортной развязке будут предусмотрены две остановки для общественного транспорта с обустройством заездных карманов, остановочных павильонов. Также для безопасности передвижения пешеходов будут обустроены пешеходные дорожки, которые будут отделены от дороги шумоизоляционными экранами…

На Ялтинском кольце у нас находится объект культурного наследия – это памятник гусарам Киевского полка. Проектом предусмотрено в районе данного памятника обустройство парковки на 17 машин, обустройство лестничного марша и подхода к данному памятнику», – заявил Иено журналистам.