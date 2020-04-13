В Крыму эпидемия лишь начинается – Роспотребнадзор

13.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Крым находится в начале пути по заболеваемости новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом на заседании штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Пеньковской далее распространение инфекции в Крыму может пойти по нарастающей.

«За последнюю неделю мы говорим о тех больных, у которых ситуация развивалась 27-28 марта. То есть сейчас мы наблюдаем ситуацию до введения ограничительных мероприятий на территории Крыма и ситуация в Москве была отличная кардинально от того, что мы наблюдаем сегодня. То есть фактически мы сейчас находимся только в начале пути развития эпидемической ситуации», – заявила Пеньковская.

Глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что негативный сценарий возможен в случае, если население полуострова не будет соблюдать режим самоизоляции.

«По московскому опыту мы можем себе предполагать, как у нас это может развиваться, коллеги. У нас все это перед глазами находится. Берите опыт тех субъектов, где количество заболевших уже перевалило все разумные параметры. Коллеги, это же будет ожидать нас», – отметил Аксенов.

«Чем больше будет дисциплина на территории субъекта, тем больше мы сможем находиться на этом плато заболеваемости без резких вспышек», – подтвердила Пеньковская.

Всего, по состоянию на сегодняшний день, в Крыму зарегистрированы 32 случая инфицирования коронавирусом, 12 человек уже выписаны из больниц. В Севастополе количество инфицированных не изменилось – из шестерых подтвержденных пациентов четверо вылечились.