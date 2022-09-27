В Крыму фейкомётчица поплатилась за информационную диверсию и лишила родителей бизнеса

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Новости Украины

Штраф в 40 тысяч рублей заплатит жительница пгт Октябрьское за публикацию в социальной сети фальшивки о геноциде крымских татар через мобилизацию по национальному признаку.

Об этом сообщил блогер Александр Талипов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пост на странице молодой женщины появился после того, как нелегальная и запрещенная в России организация меджлис крымско-татарского народа обнародовала свое обращение по поводу мобилизации в Крыму. В нем утверждается, что поскольку паспорта граждан РФ в Крыму выдавались принудительно, то и принуждать граждан к службе в ВС РФ нельзя.

А «на самом деле», по версии лидера меджлиса Рефата Чубарова, под мобилизацией скрыт «геноцид крымско-татарского народа», поскольку «в списках мобилизованных граждан разных национальностей крымские татары составляют численность, что заметно превышает их пропорциональное представительство в населении Крыма. В отдельных населённых пунктах и регионах численность крымских татар, попадающих под мобилизацию, составляет до 80-90 процентов от количества лиц, внесенных в списки».

Впоследствии «отдельные населенные пункты» из утверждения отпали, превратившись в утверждение о преимущественной мобилизации крымских татар. Дошло до того, что врио военного комиссара Республики Крым Евгений Кутузов был вынужден выступить с заявлением, что информация касательно призыва в Крыму граждан только одной национальности ложная и вбрасывается Украиной, поскольку мобилизация идет по воинско-учетным специальностям, а не национальности.

Тем не менее, опубликовав фальшивку на своей странице, девушка не только совершила административное правонарушение, но и навлекла неприятности на свою семью – работа их ресторана временно приостановлена, объект оштрафован на 250 тысяч рублей.

Напомним, накануне свой вклад в успех бойцов ВС РФ сделал владелец ресторана «Арпат» в Бахчисарае, также привлеченный к административной ответственности за исполнение в заведении гимна УПА «Червона калина». Несмотря на 15 суток ареста, Эльдар Кочкар приобрел необходимые для разведроты на передовой приборы и устройства.