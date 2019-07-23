В Крыму фотоживодёры напали на туристов: Видео драки

23.07.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Дельцы, вымогающие с туристов деньги за фотографии с животными, напали на отдыхающих прямо под стенами Генуэзской крепости в Судаке. Об этом на своей странице в соцсети сообщил местный блогер Александр Кирьяков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации Кирьякова, так называемые фотоживодеры завлекли отдыхающих сделать снимки с орлами и потребовали немалые деньги. Когда туристы отказались платить, их стали избивать толпой.

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«Фотоживодёры бьют туристов! Случилось это 22 июля 2019 года у стен Судакской крепости, как говорят друзья – эти с орлами «развели» парней на фотографирование, а после стали вымогать деньги, требовали больше, а за отказ начали бить толпой на двоих.

Тому, кто прислал мне это видео, я доверяю – он мой надёжный друг. Ситуация, конечно… дальше только нецензурно! Сколько раз уже сказано: это не просто фотографы с животными – это реальные вымогатели денег. Это грабёж и разбой, а сами посмотрите», – пишет Кирьяков.

Блогер также подчеркивает, что на месте ЧП не оказалось полиции (крепость при этом – один из основных туристических объектов города): «Однозначно и другое – неспособность решить этот вопрос не только позорит курортное крымское побережье, а ещё и подтверждает бессилие «специально обученных людей на зарплате у государства», которые обязаны обеспечивать спокойствие и порядок туристического народа и местных жителей».

По словам Кирьякова, подобные инциденты происходят в Крыму регулярно. Автор в прошлом году стал участником аналогичной истории: «Ровно год назад 27 июля в городе Судак, в этом самом месте по пути в крепость попал в такую же ситуацию с вымогательством, но – рядом была компания друзей с Донбасса, а те за себя постоять умеют. Этим же туристам не повезло».

Фотоживодёров, отмечает Кирьяков, не пугают ни полиция, ни даже депутаты Госдумы: «Пару лет назад и так же в эти самые дни было официальное открытие фестиваля «Генуэзский шлем». Журналисты, руководство фестиваля, представители министерств и даже депутат Госдумы РФ, а в это самое время в полусотне метров от места пресс-конференции фотоживодёры с орлами. Точно в этом же месте».