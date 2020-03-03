В Крыму ФСБ накрыла «джентльмена» с плантацией конопли

03.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Сакский районный суд приговорил местного жителя к 7,8 годам тюремного заключения на выращивание и попытку сбыта конопли.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Крыму и Севастополю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что 29-летний житель Сак выращивал наркосодержащие растения в специально оборудованных теплицах.

«В ноябре 2019 года он был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с ПУ ФСБ России по Республике Крым. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по месту проживания мужчины обнаружено и изъято более 6 кг. наркотического средства каннабис. Еще более 60 кг. наркосодержащего растения обнаружено в обустроенных подозреваемым парниках.

В отношении задержанного следственным отделом УФСБ было возбуждено и расследовалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г», ч.4, ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере) и ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства)», – говорится в сообщении.