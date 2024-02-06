В Крыму ФСБ задержала агентов СБУ, готовивших очередное покушение на Аксёнова

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Теракт в отношении одного из руководителей Крыма, который готовили по заданию СБУ, планировался с октября 2023 года.

Взрывчатку планировали прикрепить к одному из автомобилей кортежа главы Крыма Сергея Аксёнова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне ФСБ России опубликовала сообщение о теракте, который украинские спецслужбы готовили в отношении одного из первых лиц Крыма. Исполнителями были прибывшие из Запорожской области супруги, и еще одно привлеченное лицо.

На допросе агент СБУ Владимир Боднарь подробно рассказали о подготовке теракта.

«Я находился на территории города Запорожья, и сотрудники СБУ мне сказали завезти взрывное устройство американского или немецкого производства на территорию города Мелитополя. Я её завёз в газовом котле, и, в дальнейшем, переправил в Республику Крым. В своем автомобиле вырезал газовый баллон, поместил туда эту мину, и таким образом через таможню завёз в Республику Крым. После чего от сотрудника СБУ было указание снять гараж и в этом гараже оборудовать тайник. Я так и сделал, тайник оборудован. Мина сейчас находится в этом гараже с пультом дистанционного управления. Предназначалась для нападения», – рассказал Боднарь.

Его супруга Оксана Шевченко поделилась деталями подготовки. По ее словам, вербовка произошла в 2022 году при пересечении контрольно-пропускного пункта Васильевка.

«Мужу дали псевдоним «механик». В конце ноября он получил задание – перевезти взрывное устройство, замаскированное под газовый котёл, в Мелитополь. В Мелитополе мы взрывное устройство перепаковали и поместили в газовый баллон. После чего, в мае 2023 года перевезли в Симферополь и спрятали в арендованном гараже. В октябре 2023 года Володе поступило от куратора новое задание – совершить теракт на кортеже из двух машин путём взрыва этого взрывного устройства одной из машин кортежа. С 26 января по 1 февраля мы осуществляли подготовку к теракту. То есть смотрели в телефоне маршрут передвижения этого кортежа и искали место, где оставить заряд в машине. После этого нас задержали сотрудники ФСБ», – рассказала Шевченко.

По предварительным данным, с помощью радиоуправляемого устройства террористы собирались взорвать автомобиль из кортежа Аксёнова самодельной взрывчаткой из немецкой противотанковой мины на основе гексогена массой почти 2 кг. Кроме того, у семейной четы было изъято ещё одно взрывное устройство зарубежного производства массой более 3 кг, а также радиопередающее устройство, треножный станок для размещения пускового устройства мины в направлении цели и дистанционный взрыватель.

Решением Киевского райсуда Симферополя все фигуранты арестованы на два месяца, они дают признательные показания. В их отношении возбуждено уголовное дело по ст.30 ч.1, ст.205 ч.2, ст.222 ч.3 УК РФ – за покушение на совершение террористического акта, незаконное приобретение и хранение взрывчатки.

В конце декабря в интервью «Крым 24» Аксёнов рассказал, что покушения на него готовились неоднократно – у украинских спецслужб просто нет других вариантов как-то повлиять на него.

«Это ожидаемая ситуация. Они знают, что они на меня повлиять другими способами не смогут. К этому всегда готовы. В 2014 году, когда я решение принимал для себя, я сказал, что лучше могила в Крыму, чем тюрьма в Киеве. Поэтому сдаваться не собирался. И коллегам сказал, что независимо от того, будут нам помогать или не будут помогать, держим тут оборону до конца», – заверил глава Крыма.