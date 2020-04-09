09.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Криминал, Крым, Политика, Россия, Спецслужбы
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В Крыму ФСБ задержала экстремиста




ФСБ задержала жителя Керчи, публиковавшего экстремистские ролики в сети «Интернет».

Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в пресс-службе ведомства.

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Правоохранители установили, что 55-летний керчанин призывал к экстремизму через видеосеривис «YouTube».

«Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении керчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности»). Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до 5 лет», – говорится в сообщении.

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