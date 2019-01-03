03.01.2019, Ялта, Михаил Рябов
В Крыму – гигантские пробки на Ай-Петри
В Крыму власти ограничили подъем на плато Ай-Петри – в новогодние праздники сотни автомобилистов решили подняться на гору в поисках редкого для полуострова снега, из-за чего образовались гигантские пробки и аварийные ситуации.
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Сейчас проезд на Ай-Петри открыт только для внедорожников. На подъемнике с Южного берега Крыма – также большие очереди пассажиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Метки: Ай-Петри
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14:44 3 январяВакарчук зазывает украинцев на помощь для семей боевиков АТО
14:30 3 январяКиев пугает Москву американским оружием
14:20 3 январяЗеленский ускорит процессы, запущенные Порошенко – политолог
13:40 3 январяСдавшихся в плен ВМСУ-шников поддержали бандеровским кличем под флагом США
13:32 3 январяНесмотря на протесты Киева, CNN отказался признать Крым украинским
12:48 3 январяБританские журналисты начали творить антироссийские фейки с первых секунд нового года
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21:00 3 январяИзвестный режиссер возмущен закрытием доступа в Херсонес
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19:20 3 январяКлимкин обьяснил, почему российских украинцев отправили голосовать в Грузии и Финляндии
15:51 3 январяУсловия ЦИК Украины побили все рекорды идиотизма на сто незалежностей вперёд
14:30 3 январяКиев пугает Москву американским оружием
13:32 3 январяНесмотря на протесты Киева, CNN отказался признать Крым украинским
12:48 3 январяБританские журналисты начали творить антироссийские фейки с первых секунд нового года
11:52 3 январяВ Брюсселе рассказали, чем опасны для Украины выборы в Европарламент
11:32 3 январяРоссийская армия оказалась в лидерах
23:12 2 январяНовая трасса «Таврида» в Крыму: О чём заранее нужно знать
19:20 2 январяРусский священник пригрозил запретить Новый Год
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