В Крыму – гигантские пробки на Ай-Петри

03.01.2019, Ялта, Михаил Рябов

В Крыму власти ограничили подъем на плато Ай-Петри – в новогодние праздники сотни автомобилистов решили подняться на гору в поисках редкого для полуострова снега, из-за чего образовались гигантские пробки и аварийные ситуации.

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Сейчас проезд на Ай-Петри открыт только для внедорожников. На подъемнике с Южного берега Крыма – также большие очереди пассажиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».