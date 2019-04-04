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04.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Крым, Политика, Россия, Украина
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В Крыму гордятся защищенностью полуострова от врагов

Размещённые в Крыму военные мощности России приветствуются крымчанами как залог их безопасности, а сами жители полуострова ещё крепче убедились в правильности сделанного в 2014 году выбора.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший советник севастопольского губернатора Вадим Колесниченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, как житель Крыма, удовлетворён действиями РФ по нашей безопасности. Мы все – жители Крыма и я, как севастополец, в частности, знаем о всех действиях РФ по повышению обороноспособности и, самое главное, защищённости Крыма. Мы гордимся этим и чётко знаем, что у нас в Крыму, однозначно, шансов ни для чего нет. При этом, РФ это делает публично, с участием средств массовой информации, и постоянно об этом публикует, где и какая у нас установлена защита», – отметил политик.

«Что касается вопроса о том, что кому-то что-то не нравится в части принадлежности Крыма к России. Напоминаю, три недели назад была проведена социология и, практически, ещё больше жителей Крыма подтвердили свою готовность жить, опять же, в России, и подтвердить свой выбор», – резюмировал политик.

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