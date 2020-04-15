В Крыму готовы резервные койки

15.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

К концу апреля в Крыму будут готовы развернуть порядка тысячи больничных коек для лечения зараженных COVID-19.

Об этом на заседании штаба по противодействию распространению коронавируса нового штамм заявила вице-премьер-министр республики Елена Романовская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информациивице-премьера, дополнительные места будут развернуты в случае необходимости во всех регионах полуострова.

«Приказом Минздрава зарезервированы 478 коек под лечение больных с COVID-19. Это 50% коек, которые требуется развернуть до 28 апреля. В двухдневный срок по требованию, если будет необходима такая ситуация, они могут развернуться со всеми требованиями, которые необходимы по приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Это евпаторийская, Феодосийская больницы, 7-я горбольница, детская инфекционная больница и ялтинская больница ФМБА. На сегодняшний день пациенты, больные COVID, размещаются только в Евпатории, в Феодосии, в Ялте, в 7-й городской больнице и по одному в Керчи и Красногвардейском районе. Будут готовы дополнительно, разворачиваются резервные койки в Джанкойской больнице, Армянской, с учетом того, что там есть уже опыт и есть возможность разворачивания, и роддом №2, находящийся на территории 7-й городской больницы», – заявила Романовская.

На сегодняшний день в Крыму официально подтверждены 34 случая заражения COVID-19. Из них 14 человек уже полностью выздоровели и были выписаны из больниц. В Севастополе зарегистрированы восемь случаев инфицирования COVID-19, четверо пациентов уже выписаны из больниц.