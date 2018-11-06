В Крыму готовятся к новой Ялтинской конференции

06.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Ливадийский дворец-музей заключил договоры на поставку мебели из чёрного и красного полированного дерева в кабинеты для переговоров стоимостью почти 4,5 млн рублей.

Об этом сообщает Крыминформ.

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«У нас почти каждый месяц проходят мероприятия, на которых происходят переговоры как международные, так и правительственного уровня, но у нас даже нет собственного стола, за которым бы сидели первые руководители и вели переговоры. Мы всегда ставили маленький журнальный столик, но это неуместно и некрасиво, даже занимали мебель в других организациях. Нам выделили деньги под материально-техническую базу? и мы решили приличные кабинеты взять», – сказала директор Ливадийского дворца-музея Лариса Декушева

В кабинет для переговоров закупается два стола, кресло и стул из чёрного полированного дерева со вставками из натурально кожи стоимостью 1,95 млн рублей. В залы экспозиции будут поставлены два стола, кресло и стул из красного полированного дерева со вставками из натуральной кожи стоимостью почти 2,5 млн рублей. Кабинеты должны быть поставлены в Ливадийский дворец-музей до конца этого года.

В Ливадийском дворце состоялась Ялтинская конференция 1945 года, на которой Сталин, Черчиль и Рузвельт определили послевоенное устройство мира.