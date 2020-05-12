В Крыму готовятся к отмене карантина

12.05.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Пик заболеваний COVID-19 в Крыму может составить порядка 70 случаев в сутки.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорите правду» заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам главы региона, к этому готовятся местные власти в то время, когда основная масса карантинных мер завершится и люди снова выйдут на работу.

«Мы будем ждать того времени, когда у нас количество выздоровевших будет больше, чем количество заболевших за сутки и динамика пойдет добротно в сторону уменьшения. Но мы смотрели, эмпирическим путем пытались определить, где у нас это плато прогнозное и так далее.

Поэтому нельзя сказать, что мы уверены в цифре, но мы с коллегами сегодня сидели, обсуждали, и говорим: «Ну хорошо, критичная для нас ситуация какая. Мы считаем, что максимально допустимая, на которую мы рассчитываем. Ну там, не знаю, 70 заражений в день. Это максимально, что мы рассчитываем, что это будет плато», – заявил Аксенов.

Напомним, что вчера глава Крыма продлил режим повышенной готовности в Крыму до 31 мая.